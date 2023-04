Помощь в развитии программ

Материалы на данном сайте TOPERSOFT предоставляется "как есть" и не подпадают под действие каких-либо гарантий, явно выраженных или подразумеваемых. Material on the Site is provided "as is" and does not constitute a warranty of any kind, either expressed or implied.

Все программы протестированы на работоспособность перед их опубликованием на сайте. При багах и проблемах просьба писать на емейл. Программы предоставляются бесплатно.