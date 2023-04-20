Помощь в развитии программ

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Программа Launcher for GoodbyeDPI для запуска утилиты GoodbyeDPI с понятным интерфейсом от TOPERSOFT.

Утилита GoodbyeDPI предназначена для обхода систем глубокого анализа трафика (Deep Packet Inspection) и получения доступа к заблокированным сайтам.

Работает с пассивными (подключенными с помощью оптического сплиттера или с зеркалированием трафика) и активными (подключенными последовательно) DPI.

Утилита GoodbyeDPI написана программистом ValdikSS, к ней прилагается программа Launcher for GoodbyeDPI для запуска с внятным интерфейсом GUI от нас (TOPERSOFT).

Для запуска требуются права Администратора.

Если вам не требуется интерфейс, то GoodbyeDPI можно использовать в качестве службы Windows.

Для этого надо зайти в соответствующий раздел и включить такую возможность.

Обход DPI провайдеров будет работать в фоновом режиме без всяких окон и иконок как служба Windows.

Данному инструменту не требуется подключение к сети Интернет,

интернет нужен только для обновления блэклиста, если решите его обновить.

Всё происходит локально на вашем компьютере. Никаких прокси не используется, скорость не режется, чужие серверы не используются.

Более подробно о работе в Мини-FAQ в самой программе.



Использование и преимущества

Пользоваться очень просто: ✓ Выбрать папку x86 или x64 в зависимости от разрядности вашей Windows

✓ Запустить Launcher for GoodbyeDPI от имени Администратора

✓ Попробовать разные быстрые шаблоны, либо произвести настройку вручную

✓ Использовать! Преимущества программы: • Работает автономно, без обращения к какому-либо серверу

• Работает на уровне системы, с браузерами, торрент-клиентами и любым другим ПО

• Не требует особой настройки

Важная информация

Внимание!

Включать все галочки - не значит лучше!

Сначала пробуйте быстрые настройки, и только затем ручное выставление параметров.

Если сайты перестают открываться (любые), отключайте галки поочереди, пока не заработает.

Ручная настройка подразумевает хотя бы малое понятие о том, что вы делаете!

Если всё плохо, сделайте общий сброс в меню Настройки и попробуйте заново.

Также, общий сброс можно сделать, запустив программу с параметром /reset

Пример:

C:\Launcher for GoodbyeDPI.exe /reset

Добавление своих адресов

Сделано одно необходимое добавление в программу. Дело в том, что при обновлении блеклиста с сервера антизапрета, все ваши записи, которые вы добавили в блеклист, исчезают. Новая возможность поможет в такой ситуации!

В текстовом файле myblacklist.txt можно добавить свои собственные адреса, на которых должен работать GoodbyeDPI.

Содержимое этого файла (ваши адреса) добавляется в самый конец blacklist.txt каждый раз при обновлении блеклиста с сервера.

Добавлять свои адреса по одному адресу на строку, как в blacklist.txt

Если в папке отсутствует myblacklist.txt, то галочка «+свой список myblacklist.txt» будет неактивна.

Итак. Теперь ваши собственные адреса будут храниться независимо от основного блеклиста, что несомненно удобно при использовании Launcher for GoodbyeDPI.

Получение актуальных прокси адресов

В программе появилась возможность получить прокси адреса, к GoodbyeDPI это не имеет прямого отношения, но иногда требуется быстро иметь актуальные прокси для своих нужд.

Некоторым эта фича пригодится, полезно.

У кого отображаются кракозябры вместо текста в окнах программы Это может выглядеть например так: Вот тут (Settings > Time & Language > Language > справа строка Administartive language settings > кнопка Change system locale...) нужно выбрать Русский язык и тогда крякозябр не будет, ни в этой программе, ни в каких-то других, которые не поддерживают юникод. Спасибо камраду notAlx с Ru-Board за этот совет.

Совместимость: Win7 x86/x64 | Win8 x86/x64 | Win8.1 x86/x64 | Win10 x86/x64 | Win11 x86/x64

Windows XP не поддерживается!

Чтобы сделать сброс всех настроек, запустите программу с параметром /reset

Пример:

C:\x64\Launcher for GoodbyeDPI.exe /reset

Изменения в v5.9.1:

• Доработано обновление blacklist.txt (подробнее в файле Читать!.txt в архиве)

• Исправление при выборе шаблонов -тип фрагментации https-

• Добавлены иконки в контекстное меню в трее на Win10

• Некоторые незначительные доработки интерфейса

Запускать Launcher for GoodbyeDPI от имени Администратора.

Контрольные суммы файла Launcher for GoodbyeDPI.exe:

CRC32: F430E299

MD5: DDB0C1D22A61752F6DFA9C7AD385E4C0

SHA-1: A38CF59A5779AC6DEF2BCC1AFA08CD5F5E37F361

Скачать программу Launcher for GoodbyeDPI:

Программа / Launcher for GoodbyeDPI

Скриншоты:



http://topersoft.com/programs/launchergdpi#sigProId116f6b6c23 View the embedded image gallery online at: